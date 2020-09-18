Уровень Амура у Хабаровска 18 сентября 2020: вода на отметке в 613 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 18 сентября 2020 года, уровень воды Амура у Хабаровска находится на отметке 613 сантиметров. Согласно прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня река поднимется еще на 25-30 сантиметров. Кроме того, к 20 сентября вода может добраться до отметки в 650 сантиметров из-за смещения гребня паводка. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что затопленными остаются поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,9 метра.

Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле спасателей и властей региона. Жителей края убедительно просят не поддаваться панике. Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по единому телефону «112».

Напомним, в Хабаровске подтоплено около 40 придомовых территорий в частном секторе, преимущественно в микрорайоне «Красная речка». Также из-за паводка в Хабаровске действует режим ЧС.