Обстановка в Хабаровском крае на 19 сентября 2020 года: погода, паводки, радиационный фонд

ухудшение погоды ожидается в центральных районах края Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 сентября 2020 года в центральных и северных районах Хабаровского края пройдут дожди и ливни. Самая плохая погода ожидается в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, Ванинском районах и районе им. П.Осипенко.

На Амуре паводок категории «опасное явление» проходит на участке Хабаровск – село Елабуга. Пойма затоплена на глубину 0,2 – 3,2 метра.

Радиационный фон на территории края колеблется в пределах естественных фоновых значений. Превышений не зафиксировано.