Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 19 сентября 2020 года

Водоналивную мобильную дамбу укрепляют растяжками и мешками с песком, чтобы не опрокинуло волной Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным Хабаровского гидрометцентра, к этому часу 19 сентября 2020 года уровень Амура у Хабаровска составил 623 см. Для города отметка опасного явления – это 600 см.

Гребень паводка проходит на участке Хабаровск – село Елабуга, смещаясь к Комсомольску-на-Амуре. Там пик наводнения, по прогнозам гидрологов, придется на первые числа октября. Говорят об отметке 700 см и выше.

На центральной набережной Хабаровска возводят водоналивную дамбу, которая защитит низкую часть города в районе Амурского бульвара и улицы Советская. Она рассчитана на уровень до 730 см.

В затоне достроена временная земляная дамба, закрывшая ход воде на улицу Пионерская и ее окрестности. Закрыты стоки ливневой канализации со стороны реки, чтобы она не зашла через ливневку в город. При этом мы получаем другую проблему – дождевая вода, которой некуда уходить, подтапливает низкие места города. С этим, по задумке, должны справиться насосы.