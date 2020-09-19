В Хабаровском крае продолжается «мобильная вакцинация»

Мобильные пункты начали работу в первые выходные сентября и продолжат принимать людей до конца месяца Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На этих выходных жители нескольких районов края могут бесплатно, без посещения поликлиники пройти вакцинацию от гриппа. Как сообщает пресс-служба Хабаровского края, в нескольких районах, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре работают мобильные медпункты. Здесь все совершеннолетние граждане, имеющие на руках паспорт и полис ОМС, могут получить прививку.

В Хабаровске сегодня, 19 сентября, работают несколько точек. На Комсомольской площади с утра в ярко-оранжевой палатке принимают медработники. Мобильные пункты развернуты возле «Самбери» на ул. Трехгорная, 98, на площадках возле ТЦ «Экодом», «Ореховая сопка», «Стрелка».

Жители Комсомольска-на-Амуре могут посетить мобильный пункт вакцинации возле магазина «Чудо» на ул. Ленина, 76, или на ТЦ «Рума» и ТЦ Карусель «Орленок».

Остальные адреса, где работают мобильные пункты, и график их работы смотрите в приложении.