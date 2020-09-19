В Хабаровском крае будут развивать проект по комфортной городской среде

Возможность проводить досуг в комфорте и уюте для людей также важно, как и, к примеру, отремонтированные дороги. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работ по проекту по формированию комфортной городской среды. Как сообщает пресс-служба правительства края, до конца года запланировано сдать 118 общественных территорий. Из них сданы в эксплуатацию 69 объектов.

- По 28 контрактам затягиваются сроки. Такая ситуация наблюдается в 11 муниципалитетах, - доложил Дарий Тюрин, и.о. министра ЖКХ края. - Мы обращаем на это внимание глав и ждем конкретных действий.

Михаил Дегтярёв поручил главе минЖКХ взять «отстающих» под личный контроль и решать проблемы в ручном режиме.

- Нужно разговаривать с подрядчиками, находить компромиссы. В отдельных случаях важно вовремя организовать претензионную работу. В общем проблемами надо заниматься, нацпроект срывать нельзя, иначе впоследствии будет тяжелее привлекать федеральное финансирование, - поручил Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора отметил, что проект «замечательный, его будут обязательно развивать». Во время поездок по региону Михаил Дегтярев, беседуя с людьми, увидел, какой популярностью у них пользуются обновленные объекты. Раз проект нужен жителям края, «заваливать» его нельзя. Площадки, которые в будущем зайдут в краевую программу по созданию комфортной городской среды, глава края предложил выбирать вместе с жителями. Таким образом эффект от действия программы будет вдвойне позитивнее.

Региональная программа финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На 2020 года край получил 362 млн рублей на ремонт и восстановление 118 общественных территорий. В 2021 году отремонтируют еще 102, а к 2022 году должно был облагорожено не менее 445 парков, скверов, площадей и других пространств.