В Хабаровске на очередной «марш Фургала» собралось, по данным мэрии, порядка шестисот человек

Основное требование участников шествий остается неизменным Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, на протестную несанкционированную акцию в поддержку Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края, вышли всего 600 человек. Такое количество было на главной площади город в полдень, 19 сентября 2020 года.

Участники стихийных акций согласны с тем, что их количество снижается, однако не согласны с мэрией в оценках численности. Активисты насчитали порядка 2,5-3 тысяч человек. Расхождение может быть объяснено тем, что к шествию во время движения присоединялись люди. Главное требование участников – судить Сергея Ивановича в Хабаровске судом присяжных.

Отметим, что акция является несогласованной. К ее участникам могут быть применены санкции – от штрафов до административных арестов.

Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации заказного убийства и покушении на убийство. Первый стихийный «марш Фургала» состоялся в Хабаровске в субботу, 11 июля. Сейчас экс-губернатор находится в СИЗО Лефортово, суд продлил срок содержания под стражей до декабря.