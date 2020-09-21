Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 21 сентября 2020: лечатся 127 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 21 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на излечении находятся 225 человек. Из них у 127 пациентов подтвержден коронавирус. За последние сутки нет выписанных по выздоровлению, госпитализировали три человека.

- В реанимационном отделении находится 10 пациентов. У семи человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получает 91 пациент с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали девять пациентов, у которых диагностировали это заболевание, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 29 пациентов с ковидом, из них 10 - это дети. По выздоровлению выписали девять человек. Жителям Города юности настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.