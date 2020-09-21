Жителей ЕАО призывают поддержать спасателей теплым словом Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей ЕАО призывают поддержать спасателей теплым словом. Акцию-конкурс решили провести 21 сентября, когда во всем мире отмечают день благодарности. К слову, за лучший комментарий полагается суперприз.

- У спасателей сейчас очень напряженное время. Регион переживает паводок, помощь нужна в отдаленных селах - Ленинское, Кукелево, Даниловка, Николаевка, Головино, Владимировка, Квашнино, Нижнеленинское, в Приамурском и имени Тельмана, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Силами спасателей сейчас сохраняют жизни людей и животных от большой воды, строят дамбы, а также тушат пожары. Пожалуйста, поддержите парней. Для этого нужно в комментариях под постом о конкурсе в Instagram написать теплые слова поддержки. Позже выберут пять счастливчиков. Из них четырех поощрят фирменными кружками с огненными надписями, одного - портативным зарядным устройством PowerBank с символикой МЧС России. Имя победителя озвучат в четверг, 24 сентября 2020 года.