ЗАГСы Хабаровского края вернулись к нормальной работе после пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАГСы Хабаровского края вернулись к нормальной работе после пандемии. Теперь не нужно предварительно записываться перед посещением учреждения. Исключения - шесть отделов в Хабаровске и Хабаровском районе. Это связано с наибольшим количеством заболевших COVID-19 в этих муниципальных образованиях.

- Сейчас в учреждениях принимают посетителей в порядке живой очереди. Продолжается и прием граждан, записавшихся во время карантина, - сообщила Татьяна Демченко, начальник отдела ЗАГС Центрального округа Комсомольска-на-Амуре.

Отметим также, что мероприятия в ЗАГСах проходят с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. На торжественную регистрацию брака допускают не более 10 человек, включая жениха и невесту. В ЗАГСах Хабаровска продолжают оказывать услуги по предварительной записи на основании приказа Управления делами администрации города Хабаровска.