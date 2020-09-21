«Ростелеком» подключил к интернету микрорайон в Николаевске-на-Амуре

По одному кабелю можно подключить неограниченное количество цифровых услуг: интернет, телевидение, телефонию, «Умный дом», видеонаблюдение. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом Майский микрорайон в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. К оптическим сетям связи подключено 78 домов по улицам 1-я Батарейная, 2-я Батарейная, 3-я Батарейная, Живило, Майская, Северная и переулку Дорожному.

Оптический кабель проводится напрямую до оборудования абонента, благодаря чему скорость и стабильность интернет-соединения увеличиваются. Кроме того, по одному кабелю можно подключить неограниченное количество цифровых услуг: интернет, телевидение, телефонию, «Умный дом», видеонаблюдение.

- Развитие населенных пунктов на сегодняшний день неразрывно связано с внедрением современных технологий. Мы ежегодно строим сотни километров новых линий связи в районах края. Благодаря скоростному интернету жители могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде, проходить дистанционное обучение, общаться с родственниками через соцсети или специальные интернет-сервисы, работать и вести бизнес в сети, - комментирует Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-08-00, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».