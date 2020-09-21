Ущерб аграриев Хабаровского края от наводнения оценивают в 60 миллионов рублей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ущерб аграриев Хабаровского края от наводнения оценивают в 60 миллионов рублей. От паводка пострадали в общей сложности 40 сельхозтоваропроизводителей. Власти уже приступили к актированию пострадавших посевов. Вопрос выплат компенсаций будут решать в том числе на федеральном уровне.

- Общая площадь пострадавших земель всех видов сельхозугодий оценивается в 6,6 тысячи гектаров, в том числе пять тысяч гектаров пашни. Это около десяти процентов от всех посевов, - рассказали в региональном минсельхозе.

Больше всего аграрии потеряли в посевах сои, зерновых, картофеля. При главах районов уже работают специальные комиссии. Специалистам предстоит оформить документы, подтверждающие понесенный ущерб, сделать фотоотчеты. По предварительным данным, погибших животных нет.

Отметим также, что от паводка пострадало около 1500 садоводческих участков в СНТ края и более 300 участков личных подсобных хозяйств.