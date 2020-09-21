В аварии на трассе Чита-Хабаровск погибли три человека Фото: УМВД России по ЕАО

В аварии на трассе Чита - Хабаровск погибли три человека. Происшествие случилось вчера, 20 сентября, в районе 1900 километра автотрассы. По предварительной информации, машина Toyota Ipsum въезжала на участок дороги, где шли ремонтные работы. При этом на объекте были установлены соответствующие дорожные знаки. По всей видимости, водитель не учел дорожные и метеорологические условия - в тот день шел дождь - ехал на высокой скорости и не справился с управлением.

- Машина съехала в левый придорожный кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в ГИБДД по ЕАО.

Информация об инциденте попала в соцсети. Среди комментаторов нашлись знакомые погибших. С их слов, в салоне авто находились молодые люди, у одного из пострадавших осталось двое маленьких детей.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при управлении машиной.