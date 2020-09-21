Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести». Врио губернатора региона Михаил Дегтярев уже направил пакет документов в адрес депутатов краевой думы. Назначенный глава края считает, что Город юности абсолютно по всем параметрам подходит для этого и давно достоин почетного звания.

- В тексте обращения, направленном на имя председателя закдумы края, Михаил Дегтярев предлагает депутатам обсудить инициативу на ближайшем заседании в конце сентября, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Среди собранных документов подтверждения награждения промышленных предприятий и их работников государственными наградами за трудовые заслуги. Также зафиксировали факты трудового героизма жителей города, получили экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения такого статуса.