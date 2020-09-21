В Биробиджане отметили еврейский Новый год Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане 18 сентября отметили еврейский Новый год Рош а-Шана. Этот праздник символизирует начало нового года. Также в этот день принято переосмысливать прошлое, люди набираются сил, чтобы стать лучше, следовать по пути добра, милосердия и справедливости.

- На Рош а-Шана подводят итоги, оценивают свои поступки в уходящем году, строят планы на будущее. Новый год каждому дает возможности для новых свершений, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что глава мэрии Александр Головатый поздравил местных жителей с праздником. Он пожелал благополучия и счастья в Новом году.

- Пусть он будет добрым и сладким! Пусть принесет благополучие в ваши дома, будет щедр на удачу во всех ваших начинаниях и трудах в нашем любимом городе, - поздравил градоначальник.