Медведя-диверсанта выслеживают в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Медведя-диверсанта выслеживают в Хабаровске. Напомним, зверя заметили 19 сентября в районе улицы Ворошилова. Очевидцы даже успели запечатлеть на видео, как косолапый убегал со двора одной из многоэтажек мимо детской площадки. Появление зверя в здешних местах насторожило горожан. Зверь явно паниковал: городской шум после таежной тишины испугал медведя. Он бежал, не разбирая дороги, подальше из странного места.

В район, где отметился медведь, выезжали охотоведы, которые провели необходимые мероприятия по поиску и поимке зверя.

По предварительной информации, мишка локализован, но не обезврежен. Такую информацию сообщил участник операции по поиску заплутавшего в городе хищника. Есть данные, что зверя для начала попытаются отпугнуть. Однако, если возникнет нестандартная ситуация, возможно, хищника придется умертвить.