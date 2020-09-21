В Новосибирске за хулиганство в самолете осудят жителя Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за хулиганство в самолете осудят жителя Хабаровского края. По предварительной информации, мужчина был пьян, оскорблял бортпроводников и пассажиров. Нарушителя спокойствия задержали в аэропорту Толмачево. До этого в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывающего из Тюмени, возникла угроза безопасности полета, нужна помощь сотрудников транспортной полиции.

- После приземления члены экипажа сообщили, что мужчина во время полета выражался нецензурно. Работники авиакомпании просили его прекратить противоправные поступки, но гражданин реагировал агрессивно, бил по спинке стоящего впереди кресла и иллюминатору воздушного судна, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В итоге 48-летнего нарушителя задержали. К слову, ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей. Житель Хабаровского края рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.