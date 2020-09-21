В Хабаровске дебошира сняли с самолета до вылета в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске дебошира сняли с самолета до вылета в Москву. Мужчина был пьян и выражался нецензурно. По предварительной информации, сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

- Прибывшие по вызову правоохранители задержали 39-летнего хабаровчанина. Мужчину сопроводили в дежурную часть полиции. От проведения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови авиапассажир отказался, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. За совершенные проступки горе- пассажир может угодить под арест на 15 суток.

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