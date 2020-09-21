Подтопленцам в ЕАО рассказали, как попасть в списки пострадавших в результате ЧС ФОТО: Администрация Ленинского района

Подтопленцам в ЕАО рассказали, как попасть в списки пострадавших в результате ЧС. В частности просят откликнуться тех, кого не смогли застать дома. Напомним, работа комиссий по оценке нарушений условий жизнедеятельности и утраты имущества подходит к завершению. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Уважаемые жители Ленинского района, если вас не застали дома, пожалуйста, обратитесь самостоятельно в организационно-контрольный отдел администрации Ленинского района по телефону (42663) 21-9-19 либо лично по адресу: село Ленинское, улица Ленина, 16 (администрация района). Время работы: с девяти часов утра до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Также можно обратиться в единую дежурно- диспетчерскую службу администрации муниципального района по телефону (42663) 21-3-15 круглосуточно.