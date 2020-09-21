Хабаровские врачи провели уникальную операцию по извлечению проволоки из пищевода ФОТО: минздрав Хабаровского края

Хабаровские врачи провели уникальную операцию по извлечению проволоки из пищевода. Пациентом был шестимесячный ребенок. Малыш проглотил фрагмент жесткой проволоки. Извлечь из пищевода одно из очень опасных инородных тел решились хирурги детского эндоскопического отделения краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича.

- Ребенок взял проволоку в рот и попытался проглотить. Фрагмент внедрился острыми краями в слизистую пищевода и застрял. Удалить его врачи смогли без единого разреза. В результате операции удалось избежать повреждений органов . Малыша уже выписали домой с полным выздоровлением и способностью принимать любую пищу через рот, - рассказали в региональном минздраве.

Сотрудники детской больницы отмечают, что инородные тела нередко попадают в верхние отделы ЖКТ у детей. Чаще всего встречаются монеты, батарейки, фрагменты игрушек. Родителей призывают быть внимательными, чаще делать дома уборку, следить за тем, с какими игрушками играет ребенок.