В Хабаровске командующему армией ВВС и ПВО Восточного военного округа вручили боевое знамя Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Раньше в округе была армия ПВО и отдельно части Военно-воздушных сил. 1 августа 2018 года их слили в одно формирование – армию ВВС и ПВО Восточного военного округа, но знамен так и оставалось два. Сегодня эту нестыковку устранили, вручил армии новое боевое знамя.

Церемония прошла на площади Славы краевого центра. Знамя – официальный символ и воинскую реликвию, передал командующему армией ВВС и ПВО лично Геннадий Жидко - командующий войсками Восточного военного округа.

В Хабаровске командующему армией ВВС и ПВО Восточного военного округа вручили боевое знамя Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Объединение ВВС и ПВО уникально по дислокации, его части находятся в Забайкалье, Хабаровском крае, Сахалине, Приморье и других регионах на востоке России, - отметил Геннадий Жидко, командующий войсками Восточного военного округа. - На сегодняшний день оснащение современной авиационной техникой и новейшими средствами ПВО, в частности новейшие истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300В4 гарантируют безопасность России на восточных рубежах.

Предшествовало вручению Боевого знамени церемония крепления его полотнища к древку, прошедшее в торжественной обстановке в зале Воинской славы музея Восточного военного округа.

В Хабаровске командующему армией ВВС и ПВО Восточного военного округа вручили боевое знамя Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Право забить первый знаменный гвоздь предоставили Командующему армии ВВС и ПВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, а последующие - его заместителям и начальникам служб объединения.