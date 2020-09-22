Обстановка в Хабаровском крае на 22 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 сентября, в Хабаровске без осадков, температура ночью +5 +7, днем +17 +19, ветер северо-восточный 2-8 м/с. На юге края без осадков, температура ночью +5 +10, днем +15 +20, ветер северо-восточный 3-8 м/с. В центральных районах без осадков, температура ночью 0 +9, днем +13 +20, ветер северный, северо-восточный 3-11 м/с. На севере региона без осадков, температура ночью 0 +9, днем +11 +18, ветер северный, северо-восточный 3-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 11458. Из них выздоровевших 9178, скончавшихся 101, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом.