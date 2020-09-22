В Биробиджане закрыли на карантин 11 классов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Биробиджане закрыли на карантин 11 классов. На сегодняшний день известно, что вынужденно прервали учебу ребята, обучающиеся в гимназии №1, где закрыли классы 7А, 10А и 10Б, школы №5, где закрыли классы 9В, 11Б и 11В. Также отправили на карантин учеников классов 8Г и 9Г школы №7, 10Б класса в лицее №23, 8А класса в школе №8 и 11Б класса в школе №11. С 19 сентября к учебе приступил девятый класс гимназии №1.

- На сегодняшний день дистанционно обучаются 25 учеников художественной школы. У учащегося седьмого класса гимназии №1 подтвердился COVID-19, школьники контактировали с ним, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Отметим также, что ученики классов, закрытых на карантин, продолжают обучаться на дому дистанционно.

Родителей убедительно просят следить за состоянием своих детей. При появлении признаков простудного заболевания, пожалуйста, не приводите ребенка в детский сад или школу.