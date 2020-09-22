На площади Славы в Хабаровске провели военный ритуал Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

На площади Славы в Хабаровске провели военный ритуал. Суть этого действа заключалась во вручении Боевого знамени. Полотнище командующему объединением ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко передал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

- Среди участников этого мероприятия были военнослужащие объединения, ветераны военной службы, представители администрации края. Также присутствовали и воспитанники всероссийского общественного движения «Юнармия». Они заслужили почетное право лучшими показателями в учебе и ратном мастерстве, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что перед ритуалом прошла церемония крепления (прибивка) полотнища Боевого знамени к древку. Это событие состоялось в торжественной обстановке в зале Воинской славы музея Восточного военного округа. Первый гвоздь забил командующий армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко.