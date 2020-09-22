В Хабаровском крае стартовал экологический «тигриный» конкурс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае пройдет экологический «тигриный» конкурс. К участию приглашают школьников и педагогов. Творческое состязание пройдет в период с 21 сентября по 9 октября в рамках ежегодного краевого экологического мероприятия «День амурского тигра». Одна из целей этого события - привлечение внимания к проблеме сохранения ареала обитания амурского тигра.

- Победителей будут выбирать в трех номинациях - «Просветительский природоохранный видеоролик «Полосатый хозяин тайги», «Экологический плакат» и «Стихи о тигре и для тигра». Для педагогов предусмотрена номинация «Отчет об экологическом мероприятии», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Конкурсные работы принимают до 1 октября на электронную почту ecomarafon@br.ru. Имена победителей назовут до 9 октября. Отличившимся вручат дипломы от Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края.