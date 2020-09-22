В прошлое помогут вернуться архивисты Хабаровского края с помощью газет ФОТО: комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края

В прошлое помогут вернуться архивисты Хабаровского края с помощью газет. Специалисты сделали подборку печатных изданий с поздравлениями и новостными событиями от 9 мая, 2 и 3 сентября 1945 года. Работу выполнили в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На первых полосах газетной хроники поздравления с победой, адресованные жителям страны и края, обращение товарища Сталина к народу, акт о безоговорочной капитуляции, указ об объявлении 9 мая Праздником Победы. Материалы о победе советского народа в Великой Отечественной войне и войне СССР с Японией, с акцентом на значимость отражаемых событий, на первых полосах «говорящие» лозунги, цитаты и заголовки.

- Цикл изданий «Архивные материалы» поможет читателям осознать многогранность документального наследия Хабаровского края. Цифры и факты, отраженные в архивных документах, подчеркивают историческую, политическую и экономическую значимость края, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.