В Хабаровске изменили правила благоустройства Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске изменили правила благоустройства. Корректировки коснулись уборки снега и вывоза спиленных веток - их внесли по итогам заседания хабаровской городской думы. Дополнить муниципальный регламент двумя пунктами предложил прокурор города Хабаровска Кирилл Осипчук.

- Теперь вывозить снег с придомовой территории многоквартирников будут в срок до 12 дней с момента окончания снегопада. Обрезанные ветки необходимо будет убирать в течение недели со дня проведения их обрезки, вырубки или вырезки, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что за нарушение сроков уборки снега и срезанных веток предусмотрены штрафы. Гражданам придется заплатить от 500 рублей, должностным лицам - от трех тысяч рублей, а юридическим - от 10 тысяч рублей. Корректировки вступят в силу после опубликования в газете «Хабаровские вести».