В Комсомольске-на-Амуре начнут тампонировать ливневую канализацию Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре начнут тампонировать ливневую канализацию. Такое решение приняли участники городского оперативного штаба. По данным на утро 23 сентября, уровень Амура у Города юности был на отметке 615 сантиметров. Гребень амурского паводка смещается со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре.

- Ранее на пересечении улиц Пионерской и Дзержинского, проспекте Мира, пересечении улицы Дзержинского и проспекта Интернационального прокладывали временные трубопроводы, по которым вода из закрытых ливневок будет перекачиваться в Амур, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что насосы установили на улице Пионерской и проспекте Мира. Также их установят на проспекте Интернациональном у Дворца творчества детей и молодежи. Ранее также обсуждали монтаж насосов в поселках частного сектора, где дают о себе знать грунтовые воды. Также 22-23 сентября укрепляют шиберы на Мылкинской дамбе и дамбе на улице Дзержинского.