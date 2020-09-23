Второе уголовное дело возбудили после аварии с опрокинувшимся автобусом в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Второе уголовное дело возбудили после аварии с опрокинувшимся автобусом в Хабаровском крае. Ранее сообщалось, что разбирательства начались в отношении водителя, который находился за рулем машины и допустил съезд с трассы и опрокидывание. Расследование идет по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Второе уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, ДТП с автобусом случилось вчера, 22 сентября 2020 года. Автобус, в котором находились 44 человека, съехал в кювет и опрокинулся в районе поселка Решающий Ульчского района. В результате происшествия пострадал 21 человек. Всем оказали квалифицированную медицинскую помощь.