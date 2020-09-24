Обстановка в Хабаровском крае на 24 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 сентября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +8 +10, днем +17 +19, ветер восточный 3-8 м/с. На юге края местами небольшой дождь, ночью +5 +12, днем +15 +22, ветер восточный 3-8 м/с. В центральных районах без существенных осадков (Верхнебуреинский МР - местами кратковременные дожди), ночью -2 +10, днем +13 +20, ветер восточный, юго-восточный 3-11 м/с. На севере региона без существенных осадков, ночью 0 +8, днем +11 +19, ветер северный, восточный, северо-восточный 3-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений 11591. Из них вылечившихся 9293, скончавшихся 102.