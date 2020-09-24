В Хабаровском крае появится больше 900 новых мест в детских садах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае появится больше 900 новых мест в детских садах. Такой план собираются выполнить до 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей».

- В детских садах будут принимать детей в возрасте 1,5-3 лет. Для этого в Хабаровском крае построят семь новых дошкольных учреждений. Они будут находиться в селе имени Полины Осипенко, Амурском районе, поселке Циммермановка Ульчского района, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском районе в селах Гаровка-2, Матвеевка и Мирное, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в крае 13 территорий принимают детей до года. Услуги по уходу за такими маленькими детьми оказывают в Советско-Гаванском районе, Вяземском и имени Лазо районах. Если родители не работают и не могут платить за содержание, детей будут принимать в кратковременные группы без родительской платы.