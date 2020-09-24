В Комсомольске-на-Амуре пройдет масштабный субботник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске -на- Амуре пройдет масштабный субботник. Уборку собираются провести в будущую субботу, 26 сентября. Присоединиться к этому мероприятию приглашают всех желающих.

- Комсомольчан призывают выйти на субботник, навести порядок у себя в подъезде, во дворе, на территории, где находится предприятие, организация, учреждение, офис, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, во время субботника будут собирать мусор, ликвидировать свалки, приводить в порядок газоны, высаживать деревья и кустарники. Внесите свой вклад в благоустройство города, поддержите мероприятие свои участием, покажите, что вы хозяева в своем городе.

Отметим также, что 26 сентября пройдет общекраевой субботник – первая уборка после пандемии. Осенью субботник устраивается еще и в преддверии Дня образования края.