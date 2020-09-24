Заработали временные приемные прокурора Хабаровского края Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заработали временные приемные прокурора Хабаровского края. Получить консультацию, а также заявить о нарушения прав граждан, пострадавших в результате паводка в 2020 году, можно, начиная с 24 сентября 2020 года.

- Временные приемные работают в помещениях прокуратур города Комсомольска -на- Амуре, Николаевск -на- Амуре, Хабаровского и Нанайского районов, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Режим работы временных приемных - ежедневно с 9:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни. Посетителей принимают районные и городские прокуроры, а также работники прокуратур в соответствии с утвержденными графиками.

Напомним, паводок в 2020 году нанес значительный ущерб, в том числе и сельхозпроизводителям. Потери оценивают в сумму больше 60 миллионов рублей. От паводка пострадали в общей сложности 40 сельхозтоваропроизводителей