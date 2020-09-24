В Хабаровске пройдут «Есенинские дни» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Хабаровске пройдут «Есенинские дни». Жителей и гостей краевой столицы приглашают поучаствовать в литературном проекте, который пройдет в Дальневосточной научной библиотеке в будущие выходные - 26 и 27 сентября 2020 года.

- С 11:00 до 16:00 на пешеходной улице возле здания библиотеки организуют книжную выставку, посвященную юбилею поэта Сергея Есенина. Кроме того, будет работать и полюбившийся многим книжный фримаркет, организуют также литературный квест, - рассказали в Дальневосточной научной библиотеке.

К слову, желающие смогут проявить себя в чтении стихов любимого поэта Сергея Есенина. Это мероприятие пройдет в субботу, 26 сентября, на сцене «Ракушка». Начало события, которое условно назвали «Свободный микрофон», в 16:00. К участию приглашают всех желающих.

О других событиях этой недели узнайте из материала на нашем сайте.