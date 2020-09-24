Обстановка в Хабаровске 24 сентября 2020: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 24 сентября 2020 года, в Хабаровске нет отключений холодной воды. Из-за испытаний трубопроводов и технического обслуживания оборудования котельной «Волочаевская» до 26 сентября отключили горячую воду в 12 домах на улице Подгаева. Также по различным техническим причинам горячая вода временно не подается в 25 жилых домов и 10 административных зданий в разных районах города.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, Шелеста, Суворова, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, COVID-19 диагностировали у 55 жителей Хабаровска. Всего количество заболевших с начала пандемии в краевом центре - 8093 человека, за этот период умерло 102 человека.

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