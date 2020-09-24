В полиции Хабаровского края рассказали подробности аварии с опрокинувшимся автобусом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске продолжаются разбирательства по поводу аварии, которая произошла в Ульчском районе. Напомним, происшествие случилось 22 сентября 2020 года в районе поселка Решающий. За рулем находился водитель 1964 года рождения. Во время пути он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и опрокинулась.

- На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уже допросили директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, и пассажиров, которые находились в салоне автобуса на момент аварии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Известно, что водитель был трезв, его также допросят в ближайшее время. С места происшествия изъяли флэшкарту из видеорегистратора автобуса. К слову, технических неисправностей в ходе осмотра автобуса не выявили, тормозная система и рулевое управление исправны.