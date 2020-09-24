Сбербанк провел «Цифровой день» для представителей краевой и муниципальной власти Хабаровского края

Сбербанк провёл «Цифровой день» для представителей краевой и муниципальной власти Хабаровского края

Конференция проходила в онлайн-формате. На ней обсудили глобальный тренд - цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка, которые используют для решения инфраструктурных задач регионов.

Представители компаний экосистемы Сбербанка презентовали новейшие разработки, предложили инновационные решения для цифровизации городов. Особый интерес участников вызвал сервис СберЗдоровье. Сервис СберЗдоровье, созданный на основе медицинского сервиса DocDoc, - это крупнейший сервис телемедицины и записи к врачам в России, входит в экосистему Сбербанка. С его помощью можно воспользоваться наиболее востребованными медицинскими услугами: запись к врачу, онлайн-консультации, вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты. Кроме того, СберЗдоровье внедряет телемедицинскую платформу для государственных клиник в регионах. Это особенно важно там, где есть удаленные населенные пункты.

Хабаровский край встает на путь масштабной цифровой трансформации. Это одно из ключевых направлений работы в рамках национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого в рамках указа президента России Владимира Путина. Сбербанк как лидер в этом направлении уже разработал и внедрил ряд продуктов в сферах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, госуправления, городском хозяйстве и других.

- Сегодня перед субъектами РФ, руководством страны поставлена задача внедрения цифровых технологий во всех областях жизни - образование, медицина, промышленность, бизнес и государственное управление. Безусловно, это повлечет не только перестройку так называемых бюрократических процессов, но и сервисов, которые государство предоставляет бизнесу и гражданам. Нам интересен опыт Сбербанка в разработке цифровых продуктов, по повышению качества исполнения государственными органами своих функций и полномочий в различных направлениях деятельности, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Никитин.

Ряд регионов Дальнего Востока уже применяет разработки Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему. Специалисты показали эффект от цифровизации на конкретных примерах.

На Сахалине биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) стала одной из функций аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сахалинской области. «Визирь» анализирует изображения более чем с тысячи видеокамер. Круглосуточный онлайн-мониторинг позволяет предотвращать преступления и оперативно находить правонарушителей, снижает статистику нарушений закона. Примечательно, что система может работать в различных кейсах, в том числе помогла заботиться о здоровье во время эпидемии, выявляя нарушителей карантина. На базе безопасности могут создаваться сервисы для нового уровня комфорта. «Визирь» уже успешно применяется на 10 спортивных объектах, более 25 - транспортных, в шести «Безопасных городах» по всей стране. Применение системы активно масштабируется.

И это лишь малая часть продуктов, которые уже успешно применяются.

- Сбербанк давно уже не просто банк. В течение последних нескольких лет мы развиваемся как экосистема, как технологическая компания, внедряющая самые передовые цифровые технологии во всех отраслях, охватывающие все потребности наших клиентов. Внедрение передовых технологий позволит Хабаровскому краю занять лидирующие позиции в дальневосточном регионе. Уверены, что вместе мы сможем привлечь внимание и других субъектов к необходимости применения инновационных подходов в управлении и обеспечении благополучия жителей региона, - прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».

Сбербанк - давний партнер руководства Хабаровского края. В некоторых школах края уже внедрена школьная цифровая платформа, а в больницах успешно используется искусственный интеллект - повышается скорость диагностирования инсульта головного мозга и коронавируса.

- Мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии - это реальные и эффективные инструменты управления городской средой, улучшения качества образовательных и медицинских услуг, получения обратной связи от жителей региона. Я верю, что совместными усилиями нам удастся вывести Хабаровский край на новый цифровой уровень. А это будет работать на развитие и повышение инвестиционной привлекательности, - подчеркнула Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк».

В итоге мероприятия было принято решение - сформировать дорожную карту внедрения новых цифровых технологий, которые необходимы Хабаровскому краю для повышения качества жизни жителей региона.