Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по-прежнему не дают свиданий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 23 сентября, общественники вновь посетили Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». Из последних новостей об экс-губернаторе - с прошлого четверга он не получил новых телеграмм и писем, и это его больше всего беспокоит. Однако ему приходят в большом количестве денежные переводы.

- Сергею Ивановичу не дают свиданий, нет возможности звонить родным. Поэтому он не знает, что происходит. Кроме того, экс-глава региона не получил до сих пор сменный деловой костюм, который ему отправили в СИЗО. Зато получил спортивный костюм с начесом, даже два, - рассказал Алексей Мельников, правозащитник, секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Во время последней встречи с членами ОНК Сергей Иванович в том числе обсудил ситуацию с паводками и выразил беспокойство за жизни и здоровье людей. Он отметил, что раньше большая вода наступала ближе к концу лета, сейчас время ее прихода сместилось на осень.

Экс-губернатор членам ОНК рассказал, что продукты, которые ему передают - это все то, что он любит. Тем не менее вкусных передачек опять становится много, поэтому Сергей Иванович попросил приостановить на неделю их доставку.