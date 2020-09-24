В Биробиджане служебная машина сбила на зебре женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Биробиджане служебная машина сбила на зебре женщину. Информация о происшествии сразу попала в социальные сети. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Шолом- Алейхема накануне, 23 сентября. Женщина- пешеход переходила дорогу по «зебре». В этот момент по дороге с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом ехал автомобиль Росгвардии. В ведомстве уточнили, что экипаж группы задержания направлялся на вызов.

- Водитель служебного автомобиля совершил экстренное торможение, но не успел остановить служебный транспорт полностью. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую медицинскую помощь и наряд ГИБДД, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Разбирательства по данному инциденту продолжаются. На месте происшествия работала бригада врачей.