На площади в Биробиджане установят новые арт-объекты Фото: администрация Биробиджана

На площади Ленина в Биробиджане установят новые арт- объекты. Две зоны отдыха придутся по вкусу местным жителям, которым нравится проводить время с удовольствием в пределах областной столицы. К слову, в планах местных властей приукрасить также и набережную.

- На сегодняшний день специалисты уже монтируют две зоны отдыха. К слову, на проспекте 60-летия СССР уже установили новую иллюминацию «Солнышко». Арт- объекты, которые уже смонтированы, стали у горожан излюбленным местом для отдыха и фотографирования, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Ожидается поставка двух светодиодных тоннелей, которые смонтируют на набережной. Финансирование на эти работы удалось получить благодаря слаженной работе местных органов власти. По правилам провели аукционы, определили подрядную организацию.