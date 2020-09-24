Федеральное финансирование социально значимых строек в Хабаровском крае удалось сохранить Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, принял участие в заседании Совета при полпреде президента в ДФО во Владивостоке. На повестке дня было исполнение поручений главы российского правительства по итогам поездки в дальневосточные регионы в августе этого года, реализация планов соцразвития центров экономического роста на территории ДФО, подготовка к предстоящему отопительному сезону.

- В Хабаровском крае в этом году планируют строить 16 объектов, благоустраивать дворы и закупать оборудование. На эти цели в федеральном бюджете заложили 3,1 миллиарда рублей. На сегодняшний день использовали 28,6% от этой суммы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В крае особое внимание уделяют строительству межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре.