Свежие данные по пассажирам опрокинувшегося автобуса в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 24 сентября 2020 года, под наблюдением врачей краевой больницы №2 остаются 12 человек из числа пассажиров опрокинувшегося автобуса. Напомним, авария случилась 22 сентября в районе поселка Решающий в Ульчском районе. Рейсовый автобус двигался по трассе со стороны села Богородское в сторону Хабаровска, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне на тот момент находились 44 человека.

Сегодня утром выписали одного из пациентов. В реанимационном отделении находятся два человека в стабильно тяжелом состоянии. В течение дня планируется провести четыре операции, - сообщили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что автобус был исправен, а водитель на момент дорожной аварии был трезв. На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».