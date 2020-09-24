В Хабаровске построят древнерусскую крепость Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске построят древнерусскую крепость. Это будет частью организации нового круглогодичного базара. В рамках реализации проекта построят терема и распишут их под хохлому. К слову, торговые ряды станут частью парка «Патриот», который недавно заложили на пустыре вдоль улицы Промышленной.

- В центре внимания будет площадь, вокруг нее торговые павильоны в виде теремов, разбитых на кварталы. Здесь будут точки общественного питания, амфитеатр, развлекательные зоны и торговые ряды. Декораторы распишут срубы и светлицы под хохлому, гжель и другие традиционные узоры, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для самой ярмарки нужен участок земли в два гектара, и еще около гектара под парковку. В проект собираются вложить 350 миллионов рублей. Отметим также, что земельный участок, предложенный муниципалитетом, подходит под необходимые параметры и соответствует общей концепции проекта. Строительство начнется после ряда согласований и подготовки необходимой документации.