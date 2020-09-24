Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 24 сентября 2020: лечатся 104 пациента Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 24 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся в общей сложности 207 человек. Из них у 104 пациентов подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали 15 человек, новых госпитализированных нет, скончались два человека.

- В реанимационном отделении находятся шесть пациентов. У пяти человек только подозревают коронавирус. Также лечение получают 98 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки госпитализировали 11 пациентов с этим диагнозом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 24 пациента, у которых подтвержден ковид. Из них восемь - это дети. Выписали по выздоровлению четырех человек. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемические меры. Пожалуйста, не нарушайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку.