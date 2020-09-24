В Хабаровском крае прошла акция по сбору маньчжурских орехов Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае прошла акция по сбору маньчжурских орехов. Экологическое мероприятие провели в День работников леса. Организовали его совместными усилиями сотрудники отдела экологического просвещения и туризма дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», а также отдела охраны окружающей среды филиала.

- До старта сбора погода испортилась, шли дожди. Однако воскресенье порадовало солнцем. Сборщики отправились в район сопки Изюбринка, вместо уже ставшей привычной рощицы ореха, что неподалеку от птицефабрики села Ильинка, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Участники акции не только собрали орех, но и нашли на влажной земле следы копытных животных. Вероятнее всего их оставили самка изюбря и теленок. Напомним, сбор маньчжурского ореха - это традиционная акция, в которой участвуют студенты из дружины охраны природы «Хехцир». В дальнейшем плоды используют как подкормку для животных на территории Хехцирского заказника и в охранной зоне Большехехцирского заповедника в зимний период.