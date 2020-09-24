В Хабаровском крае для молодежи приготовили гранты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае для молодежи приготовили гранты. Финансовую поддержку распределят по итогам конкурса. Документы на участие принимают в главном управлении внутренней политики правительства края по адресу: 680000, Хабаровск, улица Гоголя 21Б, кабинет 301. Режим работы с 9:00 до 17:00. Подать заявку можно и через систему электронного документооборота правительства края.

- К участию приглашают молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, а также муниципальные образования. Окончательный срок подачи документов - 30 сентября. До 300 тысяч рублей можно получить, представив социально значимый проект, касающийся популяризации здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности и других направлений, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Подробная информация в главном управлении внутренней политики правительства края по телефону (4212) 30-42-62, в отделе «Молодежный проектный офис» КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» по телефону (4212) 32-30-72. Информация о конкурсе на сайте.