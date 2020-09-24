В учреждениях УФСИН Хабаровского края возобновятся длительные свидания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В учреждениях УФСИН Хабаровского края возобновятся длительные свидания. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2020 года.

С целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции определили порядок допуска родственников на свидания. Так, пришедшим на свидание посетителям нужно будет подтвердить отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанный не ранее чем за три дня до начала свидания. Также у родственников при себе должны быть маски и перчатки. Перед свиданием родственники осужденных заполнят специальную анкету и пройдут входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела.

- Посетители с признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела не будут допущены на свидание. Если у посетителей или осужденного будут признаки заболевания или повышенная температура, то длительное свидание сразу прекратят, осужденного изолируют в отдельное помещение, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.