В Комсомольске следователи выясняют обстоятельства исчезновения рыбаков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре следователи выясняют обстоятельства исчезновения рыбаков. Об их исчезновении стало известно на прошлой неделе, 18 сентября 2020 года. Трое мужчин 1983, 1984, 1984 годов рождения на моторной лодке отправились на рыбалку в район моста через реку Амур. А на следующий день, 19 сентября 2020 года, ниже по течению возле берега нашлась перевернутая лодка. Местонахождение рыбаков до сих пор не установили.

На сегодняшний день идет проверка инцидента. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Также проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчин, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о поисковых мероприятиях, организованных по факту исчезновения трех рыбаков.