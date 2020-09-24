С начала 2020 года РСХБ предоставил аграриям более триллиона рублей Фото: Предоставлено

За январь-август 2020 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 12,9% и составил 1,6 триллиона рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ достиг 303 миллиардов рублей. По итогам восьми месяцев 2020 года аграриям в сегменте МСБ было выдано более 157 миллиардов рублей (+42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу (АПК), составил 263,3 миллиарда рублей, краткосрочных - 763 миллиарда рублей.

- Россельхозбанк участвует в реализации инвестиционных проектов и направляет значительные объемы средств на текущие цели, активно наращивает финансирование отрасли, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Мы продолжим активно развивать направление льготного кредитования, работать над совершенствованием продуктовой линейки как для агробизнеса, так и для клиентов смежных отраслей экономики - для нас это приоритетные задачи, - отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых увеличил объем выданных средств за январь-август на 47,5% - до 241 миллиарда рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ - на эти цели с начала года было направлено 297,3 миллиарда рублей, что на 35,3% больше, чем годом ранее.