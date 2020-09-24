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Экономика

С начала 2020 года РСХБ предоставил аграриям более триллиона рублей

За восемь месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК более триллиона рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 29,4%
Евгения МОЛОТОВА
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С начала 2020 года РСХБ предоставил аграриям более триллиона рублей

С начала 2020 года РСХБ предоставил аграриям более триллиона рублей

Фото: Предоставлено

За январь-август 2020 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 12,9% и составил 1,6 триллиона рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ достиг 303 миллиардов рублей. По итогам восьми месяцев 2020 года аграриям в сегменте МСБ было выдано более 157 миллиардов рублей (+42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу (АПК), составил 263,3 миллиарда рублей, краткосрочных - 763 миллиарда рублей.

- Россельхозбанк участвует в реализации инвестиционных проектов и направляет значительные объемы средств на текущие цели, активно наращивает финансирование отрасли, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Мы продолжим активно развивать направление льготного кредитования, работать над совершенствованием продуктовой линейки как для агробизнеса, так и для клиентов смежных отраслей экономики - для нас это приоритетные задачи, - отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых увеличил объем выданных средств за январь-август на 47,5% - до 241 миллиарда рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ - на эти цели с начала года было направлено 297,3 миллиарда рублей, что на 35,3% больше, чем годом ранее.