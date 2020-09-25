Обстановка в Хабаровском крае на 25 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске без осадков, ночью +9 +11, днем +18 +20, ветер восточный 2-8 м/с. На юге региона местами небольшой дождь, ночью +5 +12, днем +16 +23, ветер восточный 3-8 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков (Верхнебуреинский МР - местами кратковременные дожди), ночью +2 +10, днем +13 +20, ветер восточный, северо-восточный 3-11 м/с. На севере края без существенных осадков, местами кратковременные дожди, ночью 0 +7, днем +10 +19, ветер восточный, северо-восточный 3-14 м/с (Тугуро-Чумиканский МР – порывы до 15-17 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом составило 11667.

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