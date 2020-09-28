Обстановка в Хабаровском крае на 28 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 28 сентября, в Хабаровске возможен небольшой дождь, ночью +7 +9, днем +15 +17, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью +5 +12, днем +15 +20, ветер западный 4-9 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков (в Верхнебуреинском районе местами кратковременные дожди), ночью +4 +11, днем +13 +20, ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 6-11 м/с. На севере края местами кратковременные дожди и ливни, ночью 0 +8, днем +10 +18, ветер южный, восточный, северо-восточный 3-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений в регионе составляет 11878.